Докшина (Титова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.2000
Дочь: Докшина София Сергеевна
Отец ребёнка: Докшин Сергей Александрович
Рождение ребёнка
10.10.?
Дочь: Докшина Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Докшин Сергей Александрович
Рождение ребёнка
10.11.?
Дочь: Докшина Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Докшин Сергей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Докшина ? Сергеевна
Отец ребёнка: Докшин Сергей Александрович