Докшина (Титова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Докшина (Титова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.?

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.07.2000

Дочь: Докшина София Сергеевна

Отец ребёнка: Докшин Сергей Александрович

Рождение ребёнка
10.10.?

Дочь: Докшина Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Докшин Сергей Александрович

Рождение ребёнка
10.11.?

Дочь: Докшина Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Докшин Сергей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Докшин Сергей Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Докшина ? Сергеевна

Отец ребёнка: Докшин Сергей Александрович

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