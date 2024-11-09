Макарова Матрена Афанасьевна Около 1790 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМакарова Матрена Афанасьевна

Макарова Матрена Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1765 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: не указана

В ИВ 1823 года - 33 года. Бунская церковь. В РС 1834 года - 46 лет. дер. Ушмунская ГАЗК 1-1(о)-17543, 17548. лл. 205 об.-206, лл. 208 об.-213. № 754.
Бракосочетание
01.11.1808 ст.

Муж: Макаров Василий Николаевич

Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
крестьянин Василей Николаев сын Макаров, вторым браком, умершего солдата Ивана Зырянова женой Матроной Афонасьевой дочерью. Поезжане крестьяне Степан Милединин, Семен Макаров, Илев? Муратов. ГАЗК 282... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.