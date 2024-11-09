Макарова Матрена Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: не указана
В ИВ 1823 года - 33 года. Бунская церковь. В РС 1834 года - 46 лет. дер. Ушмунская ГАЗК 1-1(о)-17543, 17548. лл. 205 об.-206, лл. 208 об.-213. № 754.
Бракосочетание
01.11.1808 ст.
Ушмун, Газимуро-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
крестьянин Василей Николаев сын Макаров, вторым браком, умершего солдата Ивана Зырянова женой Матроной Афонасьевой дочерью. Поезжане крестьяне Степан Милединин, Семен Макаров, Илев? Муратов. ГАЗК 282... Показать все
Смерть
Неизвестно