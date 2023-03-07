Кокошкин Захарий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокошкин Захарий Иванович

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Место рождения

Великое Село, Трегубовская волость, Велико-Устюгский уезд

Дата рождения

1824

Пол

Мужской

Отец

1794 г.р.

Мать

1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Кокошкин Иван Максимов

Мать: Кокошкина Александра Петрова

Великое Село, Трегубовская волость, Велико-Устюгский уезд
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