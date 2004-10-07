Крюкова (Селищева) Антонина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.07.1921
Дата смерти07.10.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1921
Отец: Селищев Михаил
Мать: Анна
Рождение ребёнка
12.09.1946
Сын: Крюков Владимир Степанович
Отец ребёнка: Крюков Степан Иванович
Рождение ребёнка
16.09.1950
Сын: Крюков Евгений Степанович
Отец ребёнка: Крюков Степан Иванович
Волово, Воловский район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Крюков Степан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.10.2004