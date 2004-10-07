Крюкова (Селищева) Антонина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюкова (Селищева) Антонина Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.07.1921

Дата смерти

07.10.2004

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1921

Отец: Селищев Михаил

Мать: Анна

Рождение ребёнка
12.09.1946

Сын: Крюков Владимир Степанович

Отец ребёнка: Крюков Степан Иванович

Рождение ребёнка
16.09.1950

Сын: Крюков Евгений Степанович

Отец ребёнка: Крюков Степан Иванович

Волово, Воловский район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крюков Сергей Степанович

Отец ребёнка: Крюков Степан Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крюков Степан Иванович

Смерть
07.10.2004
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