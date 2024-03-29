Беляева Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева Татьяна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1963 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1983

Отец: не указан

Мать: Редькина Елена Анатольевна

Рождение ребёнка
17.10.2011

Дочь: Беляева Вероника Алексеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.12.2016

Дочь: Беляева Милана Алексеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.05.2023

Дочь: Беляева София Алексеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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