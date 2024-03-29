Беляева Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.07.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1983
Рождение ребёнка
17.10.2011
Дочь: Беляева Вероника Алексеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.12.2016
Дочь: Беляева Милана Алексеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.05.2023
Дочь: Беляева София Алексеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности