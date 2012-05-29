(Краснякова) Галина Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Краснякова) Галина Валерьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1966

Дата смерти

29.05.2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.09.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красняков Александр Иванович

Рождение ребёнка
19.05.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красняков Александр Иванович

Смерть
29.05.2012
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