(Краснякова) Галина Валерьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1966
Дата смерти29.05.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.09.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Красняков Александр Иванович
Рождение ребёнка
19.05.1992
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Красняков Александр Иванович
Смерть
29.05.2012