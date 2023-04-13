Шарохина Ольга Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарохина Ольга Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Фролова Эльвира Викторовна

Рождение ребёнка
15.01.1990

Дочь: Аношкина Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Шарохин Александр

Рождение ребёнка
31.07.1994

Сын: Шарохин Михаил Александрович

Отец ребёнка: Шарохин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарохин Александр

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