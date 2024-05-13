Лукьянова (Миронова) Анастасия Сергеевна 1853 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лукьянова (Миронова) Анастасия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1853

Дата смерти

1877

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Лаврентий Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Лукьянова) Варвара Лаврентьевна

Отец ребёнка: Лукьянов Лаврентий Андреевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: (Лукьянова) Прасовья Лаврентьевна

Отец ребёнка: Лукьянов Лаврентий Андреевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1877

Сын: Лукьянов Сергей Лаврентьевич

Отец ребёнка: Лукьянов Лаврентий Андреевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1877
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

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