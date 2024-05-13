Лукьянова (Миронова) Анастасия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1853
Дата смерти1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Лукьянова) Варвара Лаврентьевна
Отец ребёнка: Лукьянов Лаврентий Андреевич
Рождение ребёнка
1874
Дочь: (Лукьянова) Прасовья Лаврентьевна
Отец ребёнка: Лукьянов Лаврентий Андреевич
Рождение ребёнка
1877
Сын: Лукьянов Сергей Лаврентьевич
Отец ребёнка: Лукьянов Лаврентий Андреевич
Смерть
1877