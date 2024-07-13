Сапожников Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1914 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
До 1914 ст.
Отец: Сапожников Василий
Мать: не указана
Восприемник
23.07.1914 ст.
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
В семье илецкого мещанина Алексея Васильевича Сапожникова и законной жены его Анны Карповны (в девичестве Дергунова, дочь Карпа Васильевича), оба православных, родился 22.07.1914, крещен 23.07.1914, с... Показать все
Смерть
Неизвестно