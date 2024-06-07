Анисимова Федосия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Глызинской над речкой Петелихой, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1803
Дочь: (Анисимова) Дарья Панкратовна
Отец ребёнка: Анисимов Панкрат Спиридонович
Рождение ребёнка
1803
Сын: Анисимов Аникифор Панкратович
Отец ребёнка: Анисимов Панкрат Спиридонович
Рождение ребёнка
1807
Отец ребёнка: Анисимов Панкрат Спиридонович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Анисимов Яков Панкратович
Отец ребёнка: Анисимов Панкрат Спиридонович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Анисимова) Ефимия Панкратовна
Отец ребёнка: Анисимов Панкрат Спиридонович
Смерть
Неизвестно