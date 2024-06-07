Анисимова Федосия 1785 — найти родственников по фамилии на Familio
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Анисимова Федосия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисимов Панкрат Спиридонович

Место жительства
Неизвестно
Глызинской над речкой Петелихой, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1803

Дочь: (Анисимова) Дарья Панкратовна

Отец ребёнка: Анисимов Панкрат Спиридонович

Рождение ребёнка
1803

Сын: Анисимов Аникифор Панкратович

Отец ребёнка: Анисимов Панкрат Спиридонович

Рождение ребёнка
1807

Сын: Анисимов Иов Панкратович

Отец ребёнка: Анисимов Панкрат Спиридонович

Рождение ребёнка
1808

Сын: Анисимов Яков Панкратович

Отец ребёнка: Анисимов Панкрат Спиридонович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Анисимова) Ефимия Панкратовна

Отец ребёнка: Анисимов Панкрат Спиридонович

Смерть
Неизвестно

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