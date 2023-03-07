Степан Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Васильевич

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1797

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Фотий Степанович

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Фотий Степанович

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Олимпий Степанович

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1797
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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