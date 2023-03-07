Степан Васильевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1797
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1779
Сын: Фотий Степанович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1783
Сын: Фотий Степанович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Олимпий Степанович
Мать ребёнка: ?
Смерть
1797