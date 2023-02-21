Шошина (Корнилова) Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1931
Сын: Шошин Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Шошин Александр Иванович
Ведерки, Мисковская волость, Костромской уезд
Смерть
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область