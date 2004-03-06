Ефремова (Гайдукова) Анна Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения27.07.1927
Дата смерти06.03.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1927
Отец: Гайдуков Леонид Константинович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.08.1966
Дочь: Ефремова Наталья Леонидовна
Отец ребёнка: Ефремов Леонид Федорович
Минеральные Воды, Минераловодский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Покойное, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
06.03.2004
Побегайловка, Минераловодский, Ставропольский край