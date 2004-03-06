Ефремова (Гайдукова) Анна Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова (Гайдукова) Анна Леонтьевна

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Место рождения

Новоромановское, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

27.07.1927

Дата смерти

06.03.2004

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1931 г.р.

Дети

Добавил:

Н
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1927

Отец: Гайдуков Леонид Константинович

Мать: скрыто настройками приватности

Новоромановское, Арзгирский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
17.08.1966

Дочь: Ефремова Наталья Леонидовна

Отец ребёнка: Ефремов Леонид Федорович

Минеральные Воды, Минераловодский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Леонид Федорович

Покойное, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
06.03.2004
Побегайловка, Минераловодский, Ставропольский край
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