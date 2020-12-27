Артыкова (Лопаткина) Надежда Николаевна
Место рождения
Дата рождения22.06.1956
Дата смерти27.12.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1956
Рождение ребёнка
08.10.1978
Дочь: Якушева Елена Рустамовна
Отец ребёнка: Артыков Рустам
Сандово, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.05.1983
Сын: Артыков Руслан Рустамович
Отец ребёнка: Артыков Рустам
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Артыков Рустам
Смерть
27.12.2020
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния