Артыкова (Лопаткина) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артыкова (Лопаткина) Надежда Николаевна

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Место рождения

Михеево, Сандовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

22.06.1956

Дата смерти

27.12.2020

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1956

Отец: Лопаткин Николай Алексеевич

Мать: Лопаткина Валентина Ивановна

Михеево, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.10.1978

Дочь: Якушева Елена Рустамовна

Отец ребёнка: Артыков Рустам

Сандово, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.05.1983

Сын: Артыков Руслан Рустамович

Отец ребёнка: Артыков Рустам

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артыков Рустам

Смерть
27.12.2020
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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