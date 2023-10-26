(Неупокоева) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Иноземцева Яков Андреевич
Рождение ребёнка
Около 05.10.1912
Отец ребёнка: Иноземцева Яков Андреевич
Рождение ребёнка
1915
Сын: Иноземцев Никита
Отец ребёнка: Иноземцева Яков Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1921
Сын: Иноземцева Андрей
Отец ребёнка: Иноземцева Яков Андреевич
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Гончарова (Иноземцева) Евдокия
Отец ребёнка: Иноземцева Яков Андреевич
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Екатерина Яковлевна
Отец ребёнка: Иноземцева Яков Андреевич
Смерть
Около 1952
Новоникольск, Усть-Таркский муниципальный район, Новосибирская область