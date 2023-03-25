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Ляшенко Константин Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1880

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1880

Отец: Ляшенко Кирилл Игнатович

Мать: Агафия Антоновна

Рождение ребёнка
04.03.1909

Дочь: Ляшенко Мария Константинович

Мать ребёнка: Левченко Матрона Косьминишна

Рождение ребёнка
12.01.1911

Сын: Ляшенко Павел Константинович

Мать ребёнка: Левченко Матрона Косьминишна

Рождение ребёнка
30.11.1914

Дочь: Ляшенко Варвара Константиновна

Мать ребёнка: Левченко Матрона Косьминишна

Рождение ребёнка
05.01.1917

Дочь: Ляшенко Татьяна Константиновна

Мать ребёнка: Левченко Матрона Косьминишна

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