Ляшенко Константин Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.05.1880
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1880
Отец: Ляшенко Кирилл Игнатович
Мать: Агафия Антоновна
Рождение ребёнка
04.03.1909
Дочь: Ляшенко Мария Константинович
Мать ребёнка: Левченко Матрона Косьминишна
Рождение ребёнка
12.01.1911
Сын: Ляшенко Павел Константинович
Мать ребёнка: Левченко Матрона Косьминишна
Рождение ребёнка
30.11.1914
Дочь: Ляшенко Варвара Константиновна
Мать ребёнка: Левченко Матрона Косьминишна
Рождение ребёнка
05.01.1917
Дочь: Ляшенко Татьяна Константиновна
Мать ребёнка: Левченко Матрона Косьминишна