Симонович Мирон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Симонович Яков
Мать ребёнка: ?
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симонович Мирон Миронович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Симонович Ефим (Хаим Натан)
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно