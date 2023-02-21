Есаков Фёдор Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1762
Дата смерти01.02.1831 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: Есаков Максим Данилович
Рождение ребёнка
Около 1787
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1789
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Марфа Фёдоровна
Мать ребёнка: Есакова Елизавета Анисимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
однодворец
Смерть
01.02.1831 ст.
Причина смерти: от паралича