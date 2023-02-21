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Есаков Фёдор Максимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

01.02.1831 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Есаков Максим Данилович

Мать: Есакова Ксения Максимовна

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Есаков Иван Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Есаков Ефрем Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Марфа Фёдоровна

Мать ребёнка: Есакова Елизавета Анисимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есакова Елизавета Анисимовна

Работа или профессия
Неизвестно
однодворец
Смерть
01.02.1831 ст.
Причина смерти: от паралича
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