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Grunwald August
Grunwald August
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1784
Дата смерти
1839
Пол
Мужской
Отец
Grunwald Caspar
1745 г.р.
Мать
Grunwald (Schmidt) Dorothea
1747 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец:
Grunwald Caspar
Мать:
Grunwald Dorothea
Смерть
1839
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