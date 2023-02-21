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Grunwald August

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1784

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Отец

1745 г.р.

Мать

1747 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Grunwald Caspar

Мать: Grunwald Dorothea

Смерть
1839
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