Гусев Роман Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусев Роман Михайлович

Гусев Роман Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
?.01.2014

Жена: Гусева Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
15.01.2015

Сын: Гусев Михаил Романович

Мать ребёнка: Гусева Татьяна Александровна

Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.08.2016

Сын: Гусев Степан Романович

Мать ребёнка: Гусева Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
26.07.2018

Дочь: Гусева Феврония Романовна

Мать ребёнка: Гусева Татьяна Александровна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.