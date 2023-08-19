Гусев Роман Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
?.01.2014
Рождение ребёнка
15.01.2015
Мать ребёнка: Гусева Татьяна Александровна
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
01.08.2016
Мать ребёнка: Гусева Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
26.07.2018
Дочь: Гусева Феврония Романовна
Мать ребёнка: Гусева Татьяна Александровна