Прилуков Сава (Савка) Еремеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прилуков Сава (Савка) Еремеев

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Место рождения

поч. Исаковской, что был припущен к Кузьмине деревне, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1631

Дата смерти

Между 1685 и 1689

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1631

Отец: Прилуков Еремей (Еремка) Фадеев

Мать: не указана

поч. Исаковской, что был припущен к Кузьмине деревне, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1658

Сын: Прилуков Кондратий (Конашка) Савин

Мать ребёнка: не указана

поч. Исаковской, что был припущен к Кузьмине деревне, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1662

Сын: Прилуков Иван (Ивашко) Савин

Мать ребёнка: не указана

поч. Исаковской, что был припущен к Кузьмине деревне, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1673

Сын: Прилуков Яков (Якушко) Савин

Мать ребёнка: не указана

поч. Ивашка Злобина, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Ивашка Злобина, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Между 1685 и 1689
поч. Ивашка Злобина, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
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