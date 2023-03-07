Прилуков Сава (Савка) Еремеев
Место рожденияпоч. Исаковской, что был припущен к Кузьмине деревне, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1631
Дата смертиМежду 1685 и 1689
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1631
Отец: Прилуков Еремей (Еремка) Фадеев
Мать: не указана
поч. Исаковской, что был припущен к Кузьмине деревне, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1658
Сын: Прилуков Кондратий (Конашка) Савин
Мать ребёнка: не указана
поч. Исаковской, что был припущен к Кузьмине деревне, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1662
Сын: Прилуков Иван (Ивашко) Савин
Мать ребёнка: не указана
поч. Исаковской, что был припущен к Кузьмине деревне, погост Николы Чудотворца, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1673
Сын: Прилуков Яков (Якушко) Савин
Мать ребёнка: не указана
поч. Ивашка Злобина, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Ивашка Злобина, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
Между 1685 и 1689
поч. Ивашка Злобина, Волчья волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя