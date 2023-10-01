Цыгель Елена Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1923
Дата смерти12.08.1994
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.02.1951
Сын: Цыгель Василий Викторович
Отец ребёнка: Цыгель Виктор Иванович
Рождение ребёнка
16.10.1954
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
12.08.1994