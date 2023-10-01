Цыгель Елена Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыгель Елена Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1923

Дата смерти

12.08.1994

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1951 г.р.
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Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1951

Сын: Цыгель Василий Викторович

Отец ребёнка: Цыгель Виктор Иванович

Рождение ребёнка
16.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цыгель Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цыгель Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цыгель Виктор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Цыгель Виктор Иванович

Смерть
12.08.1994
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