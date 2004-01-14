Ильин Александр Фёдорович
Место рождения
Дата рождения02.08.1924
Дата смерти14.01.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1924 по 1995
Рождение
02.08.1924
Военная служба
С ?.06.1942 по 1944
Призван Омским РВК. Воевал под Ленинградом, был дважды ранен. В голову и в ногу. До конца дней ходил с осколком пули в ноге. Комиссовали по ранению в 1944 г.
Бракосочетание
Около 1949
Рождение ребёнка
01.03.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ильина (Минова) Нина Ильинична
Военная награда
06.04.1986
Орден Отечественной войны II степени.
Место жительства
С 1995 по 2004
Смерть
14.01.2004