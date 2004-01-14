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Ильин Александр Фёдорович

Место рождения

Богословка, Омский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

02.08.1924

Дата смерти

14.01.2004

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1894 г.р.

Жена

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

ОО
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Место
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Место жительства
С 1924 по 1995
Богословка, Омский муниципальный район, Омская область
Рождение
02.08.1924

Отец: Ильин Фёдор Степанович

Мать: Ильина (Батоцких) Матрёна (Матрона) Васильевна

Богословка, Омский муниципальный район, Омская область
Военная служба
С ?.06.1942 по 1944
Призван Омским РВК. Воевал под Ленинградом, был дважды ранен. В голову и в ногу. До конца дней ходил с осколком пули в ноге. Комиссовали по ранению в 1944 г.
Бракосочетание
Около 1949

Жена: Ильина (Минова) Нина Ильинична

Богословка, Омский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
01.03.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильина (Минова) Нина Ильинична

Богословка, Омский муниципальный район, Омская область
Военная награда
06.04.1986
Орден Отечественной войны II степени.
Место жительства
С 1995 по 2004
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
14.01.2004
Омск, город Омск, Омская область

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