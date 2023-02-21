Ермакова Татьяна Филлипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1986
Сын: Ермаков Игорь Александрович
Отец ребёнка: Ермаков Александр Альбертович
Рождение ребёнка
17.10.1989
Дочь: Спиранская Дарья Александровна
Отец ребёнка: Ермаков Александр Альбертович
Бракосочетание
Неизвестно