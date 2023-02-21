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Ермакова Татьяна Филлипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1962

Пол

Женский

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1986

Сын: Ермаков Игорь Александрович

Отец ребёнка: Ермаков Александр Альбертович

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Рождение ребёнка
17.10.1989

Дочь: Спиранская Дарья Александровна

Отец ребёнка: Ермаков Александр Альбертович

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермаков Александр Альбертович

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