Анфалова (Пожилова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнфалова (Пожилова) Александра Ивановна

Анфалова (Пожилова) Александра Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1939

Дата смерти

29.12.2019

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1939

Отец: Пожилов Иван Петрович

Мать: Пожилова Анна Назаровна

Рождение ребёнка
28.06.1964

Сын: Анфалов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Анфалов Иван Андреевич

Рождение ребёнка
19.04.?

Дочь: Рудакова Нелли Ивановна

Отец ребёнка: Анфалов Иван Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анфалов Иван Андреевич

Смерть
29.12.2019
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close