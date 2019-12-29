Анфалова (Пожилова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1939
Дата смерти29.12.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1939
Отец: Пожилов Иван Петрович
Мать: Пожилова Анна Назаровна
Рождение ребёнка
28.06.1964
Отец ребёнка: Анфалов Иван Андреевич
Рождение ребёнка
19.04.?
Дочь: Рудакова Нелли Ивановна
Отец ребёнка: Анфалов Иван Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.12.2019