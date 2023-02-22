Денисова Анфуса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1928
Большая Ельня, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.02.1931
Рождение ребёнка
01.03.1934