Степан Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Сергеев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яковлев Сергей Гришкин/Яковлев

Мать: Дарья Фомина

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Анна Степанова

Мать ребёнка: Марья Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Измаил Степанов

Мать ребёнка: Марья Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Степанов

Мать ребёнка: Марья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Иванова

Смерть
Неизвестно
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