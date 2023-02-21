Степан Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яковлев Сергей Гришкин/Яковлев
Мать: Дарья Фомина
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Анна Степанова
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Измаил Степанов
Мать ребёнка: Марья Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Степанов
Мать ребёнка: Марья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Иванова
Смерть
Неизвестно