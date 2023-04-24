Туктаров Марат Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туктаров Марат Юрьевич

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Место рождения

Деев, Чернышевская станица, 2-й Донской округ

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

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Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Туктаров Юрий (Юнир)

Мать: скрыто настройками приватности

Деев, Чернышевская станица, 2-й Донской округ
Рождение ребёнка
01.10.1995

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Сердечный приступ
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