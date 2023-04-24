Туктаров Марат Юрьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Туктаров Юрий (Юнир)
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.10.1995
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Сердечный приступ