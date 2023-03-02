Бадинкова (Новохатская) Людмила Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смерти2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бадинков Виктор
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бадинков Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бадинков Виктор
Смерть
2016
Полтава
Похороны
Неизвестно
Полтава