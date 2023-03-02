Бадинкова (Новохатская) Людмила Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадинкова (Новохатская) Людмила Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

2016

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

1905 г.р.

Муж

1931 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Новохатский Константин Иванович

Мать: Новохатская Лидия Леонидовна

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бадинков Виктор

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бадинков Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бадинков Виктор

Смерть
2016
Полтава
Похороны
Неизвестно
Полтава
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