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Цвентух Виктор Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1957

Дата смерти

04.04.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 29.04.1970

Жена: Цвентух (Московец) Юлия Ивановна

Рождение ребёнка
10.03.1979

Сын: Цвентух Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Цвентух (Московец) Юлия Ивановна

Рождение ребёнка
11.01.1985

Сын: Цвентух Константин Викторович

Мать ребёнка: Цвентух (Московец) Юлия Ивановна

Рождение ребёнка
06.04.1994

Сын: Цвентух Иван Викторович

Мать ребёнка: Цвентух (Московец) Юлия Ивановна

Смерть
04.04.2020

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