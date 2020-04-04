Цвентух Виктор Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1957
Дата смерти04.04.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 29.04.1970
Рождение ребёнка
10.03.1979
Сын: Цвентух Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: Цвентух (Московец) Юлия Ивановна
Рождение ребёнка
11.01.1985
Сын: Цвентух Константин Викторович
Мать ребёнка: Цвентух (Московец) Юлия Ивановна
Рождение ребёнка
06.04.1994
Мать ребёнка: Цвентух (Московец) Юлия Ивановна
Смерть
04.04.2020