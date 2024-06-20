Ковалёв Никита Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: Ковалёв Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалёв Яков Никитич
Мать ребёнка: Ковалёва (Гопеенко) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ковалёва (Гопеенко) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ковалёва) Надежда Никитична
Мать ребёнка: Ковалёва (Гопеенко) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Андриенко (Ковалёва) Нина Никитична
Мать ребёнка: Ковалёва (Гопеенко) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Ковалёва (Гопеенко) Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно