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Ковалёв Никита Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: Ковалёв Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалёв Яков Никитич

Мать ребёнка: Ковалёва (Гопеенко) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалёв Михаил Никитич

Мать ребёнка: Ковалёва (Гопеенко) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ковалёва) Надежда Никитична

Мать ребёнка: Ковалёва (Гопеенко) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Андриенко (Ковалёва) Нина Никитична

Мать ребёнка: Ковалёва (Гопеенко) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Ковалёв Прокопий Никитич

Мать ребёнка: Ковалёва (Гопеенко) Анна Андреевна

Смерть
Неизвестно

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