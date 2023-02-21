Бибихадича
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Зайнулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1889
Починок-Шемордан, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.12.1891
Дочь: Бибизайнаб
Отец ребёнка: Хамзя
Рождение ребёнка
25.01.1898
Сын: Габдулрауф
Отец ребёнка: Хамзя
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хамзя
Смерть
Неизвестно