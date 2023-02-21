Бибихадича — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибихадича

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Зайнулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1889

Сын: Габдулла

Отец ребёнка: Хамзя

Починок-Шемордан, Кукморский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
30.12.1891

Дочь: Бибизайнаб

Отец ребёнка: Хамзя

Рождение ребёнка
05.10.1894

Сын: Ибрагим

Отец ребёнка: Хамзя

Рождение ребёнка
25.01.1898

Сын: Габдулрауф

Отец ребёнка: Хамзя

Рождение ребёнка
05.07.1900

Дочь: Гульсум

Отец ребёнка: Хамзя

Рождение ребёнка
19.10.1901

Дочь: Амина

Отец ребёнка: Хамзя

Рождение ребёнка
24.10.1905

Дочь: Магмура

Отец ребёнка: Хамзя

Рождение ребёнка
1911

Сын: Каюм

Отец ребёнка: Хамзя

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хамзя

Смерть
Неизвестно
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