(Рубекина) Параскева Петровна
Место рожденияс. Мануйловка Льговского уезда Курской губернии
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маслов Тимофей
Рождение ребёнка
1877
Сын: Маслов Макарий
Отец ребёнка: Маслов Тимофей
Рождение ребёнка
Около 1882
Сын: Маслов Иван
Отец ребёнка: Маслов Тимофей
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Маслов Петр
Отец ребёнка: Маслов Тимофей
Рождение ребёнка
06.07.1885
Дочь: (Маслова) Ольга
Отец ребёнка: Маслов Тимофей
Рождение ребёнка
1891
Сын: Маслов Авраам
Отец ребёнка: Маслов Тимофей
Рождение ребёнка
27.02.1893
Дочь: (Маслова) Евдокия
Отец ребёнка: Маслов Тимофей
Рождение ребёнка
27.07.1898
Дочь: (Маслова) Христина
Отец ребёнка: Маслов Тимофей
Рождение ребёнка
19.06.1900
Дочь: (Маслова) Ефросиния
Отец ребёнка: Маслов Тимофей
Рождение ребёнка
10.02.1906
Дочь: (Маслова) Ксения
Отец ребёнка: Маслов Тимофей
Смерть
Неизвестно