(Рубекина) Параскева Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Рубекина) Параскева Петровна

Место рождения

с. Мануйловка Льговского уезда Курской губернии

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

1877 г.р.
Около 1882 г.р.
Около 1884 г.р.
1885 г.р.
1891 г.р.
1893 г.р.

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Тимофей

Рождение ребёнка
1877

Сын: Маслов Макарий

Отец ребёнка: Маслов Тимофей

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1882

Сын: Маслов Иван

Отец ребёнка: Маслов Тимофей

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Маслов Петр

Отец ребёнка: Маслов Тимофей

Рождение ребёнка
06.07.1885

Дочь: (Маслова) Ольга

Отец ребёнка: Маслов Тимофей

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Маслов Авраам

Отец ребёнка: Маслов Тимофей

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
27.02.1893

Дочь: (Маслова) Евдокия

Отец ребёнка: Маслов Тимофей

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
27.07.1898

Дочь: (Маслова) Христина

Отец ребёнка: Маслов Тимофей

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
19.06.1900

Дочь: (Маслова) Ефросиния

Отец ребёнка: Маслов Тимофей

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
10.02.1906

Дочь: (Маслова) Ксения

Отец ребёнка: Маслов Тимофей

Большие Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно

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