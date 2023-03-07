Климук Василий Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890 ст.
Отец: Климук Андрей Иванович
Мать: Климук Евфимия известно
Бракосочетание
22.01.1912 ст.
Жениху 21 год | Невесте 21 год
Рождение ребёнка
08.12.1912 ст.
Дочь: Климук Анна Васильевна
Мать ребёнка: Климук Евдокия Венедиктовна
Рождение ребёнка
16.11.1922
Дочь: Климук Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Климук София Федоровна
Рождение ребёнка
06.01.1924
Дочь: Климук Евфимия Васильевна
Мать ребёнка: Климук София Федоровна
Рождение ребёнка
03.05.1926
Сын: Климук Николай Васильевич
Мать ребёнка: Климук София Федоровна
Рождение ребёнка
24.05.1928
Мать ребёнка: Климук София Федоровна
Рождение ребёнка
24.01.1931
Мать ребёнка: Климук София Федоровна
Рождение ребёнка
01.05.1933
Дочь: Климук Нина Васильевна
Мать ребёнка: Климук София Федоровна
Рождение ребёнка
15.02.1937
Мать ребёнка: Климук София Федоровна
Рождение ребёнка
03.09.1941
Дочь: Климук Елена Васильевна
Мать ребёнка: Климук София Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Климук София Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климук София Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно