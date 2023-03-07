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Климук Василий Андреевич

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Место рождения

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область

Дата рождения

Около 1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890 ст.

Отец: Климук Андрей Иванович

Мать: Климук Евфимия известно

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
22.01.1912 ст.

Жена: Климук Евдокия Венедиктовна

Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Жениху 21 год | Невесте 21 год
Рождение ребёнка
08.12.1912 ст.

Дочь: Климук Анна Васильевна

Мать ребёнка: Климук Евдокия Венедиктовна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
16.11.1922

Дочь: Климук Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Климук София Федоровна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
06.01.1924

Дочь: Климук Евфимия Васильевна

Мать ребёнка: Климук София Федоровна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
03.05.1926

Сын: Климук Николай Васильевич

Мать ребёнка: Климук София Федоровна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
24.05.1928

Сын: Климук Федор Васильевич

Мать ребёнка: Климук София Федоровна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
24.01.1931

Сын: Климук Семен Васильевич

Мать ребёнка: Климук София Федоровна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
01.05.1933

Дочь: Климук Нина Васильевна

Мать ребёнка: Климук София Федоровна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
15.02.1937

Сын: Климук Иван Васильевич

Мать ребёнка: Климук София Федоровна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
03.09.1941

Дочь: Климук Елена Васильевна

Мать ребёнка: Климук София Федоровна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климук Яков Васильевич

Мать ребёнка: Климук София Федоровна

Хомичицы, Дрогичинский район, Брестская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климук София Федоровна

Бородичи, Кобринский район, Брестская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно
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