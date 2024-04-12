Константинов Ермолай Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1760 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1760 ст.
Отец: Константинов Алексей
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1788 ст.
Сын: Константинов Иван Ермолаевич
Мать ребёнка: Константинова Ирина Абрамовна
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182 Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.
Сын: Константинов Давид Ермолаевич
Мать ребёнка: Константинова Ирина Абрамовна
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Рождение ребёнка
Около 1791 ст.
Сын: Константинов Андрей Ермолаевич
Мать ребёнка: Константинова Ирина Абрамовна
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №3, дело №645, стр. 182
Рождение ребёнка
Около 1795 ст.
Сын: Константинов Иван Ермолаевич
Мать ребёнка: Константинова Ирина Абрамовна
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Бракосочетание
Неизвестно
Исповедные росписи ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №0, дело №509, стр. 190
Смерть
Неизвестно