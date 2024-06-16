Мария Александровна
Место рожденияДармштадт, Германский союз
Дата рождения28.07.1856
Дата смерти22.05.1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.09.1843
Отец ребёнка: Александр II
Рождение ребёнка
26.02.1845
Сын: Александр III
Отец ребёнка: Александр II
Рождение ребёнка
10.04.1847
Отец ребёнка: Александр II
Рождение ребёнка
02.01.1850
Отец ребёнка: Александр II
Рождение ребёнка
05.10.1853
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Александр II
Рождение
28.07.1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр II
Рождение ребёнка
29.04.1857
Сын: Сергей Александрович
Отец ребёнка: Александр II
Рождение ребёнка
21.09.1860
Сын: Павел Александрович
Отец ребёнка: Александр II
Смерть
22.05.1880