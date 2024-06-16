Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМария Александровна

Мария Александровна

avatar

Место рождения

Дармштадт, Германский союз

Дата рождения

28.07.1856

Дата смерти

22.05.1880

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.

Дети

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.09.1843

Сын: Николай Александрович

Отец ребёнка: Александр II

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
26.02.1845

Сын: Александр III

Отец ребёнка: Александр II

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
10.04.1847

Сын: Владимир Александрович

Отец ребёнка: Александр II

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.01.1850

Сын: Алексей Александрович

Отец ребёнка: Александр II

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.10.1853

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Александр II

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение
28.07.1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр II

Рождение ребёнка
29.04.1857

Сын: Сергей Александрович

Отец ребёнка: Александр II

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
21.09.1860

Сын: Павел Александрович

Отец ребёнка: Александр II

Пушкин, Царскосельский уезд
Смерть
22.05.1880
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мы используем куки для улучшения работы сайта.