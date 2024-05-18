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Колобовников Иван Осипов

Место рождения

Каликино, Добровский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Колобовников Осип Яковлев

Мать: Колобовникова (Самойлова) Степанида Иванова

Каликино, Добровский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колобовникова Степанида Иосифова

Место жительства
С 1809
Максимовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Переселенец Тамбовской губернии Лебедянского уезда села Каликино в Оренбургскую губернию.
Рождение ребёнка
1812

Сын: Колобовников Евсигней Иванов

Мать ребёнка: Колобовникова Степанида Иосифова

Максимовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Колобовников Василий Иванов

Мать ребёнка: Колобовникова Степанида Иосифова

Максимовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.11.1818

Дочь: (Колобовникова) Екатерина Иванова

Мать ребёнка: Колобовникова Степанида Иосифова

Максимовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Колобовников Илья Иванов

Мать ребёнка: Колобовникова Степанида Иосифова

Максимовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.03.1821 ст.

Дочь: (Колобовникова) Мария Иванова

Мать ребёнка: Колобовникова Степанида Иосифова

Максимовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.10.1823 ст.

Сын: Колобовников Лука Иванов

Мать ребёнка: Колобовникова Степанида Иосифова

Максимовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Колобовников Василий Иванов

Мать ребёнка: Колобовникова Степанида Иосифова

Максимовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Максимовка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область

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