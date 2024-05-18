Колобовников Иван Осипов
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
С 1809
Переселенец Тамбовской губернии Лебедянского уезда села Каликино в Оренбургскую губернию.
Рождение ребёнка
1812
Сын: Колобовников Евсигней Иванов
Мать ребёнка: Колобовникова Степанида Иосифова
Рождение ребёнка
1816
Сын: Колобовников Василий Иванов
Мать ребёнка: Колобовникова Степанида Иосифова
Рождение ребёнка
23.11.1818
Дочь: (Колобовникова) Екатерина Иванова
Мать ребёнка: Колобовникова Степанида Иосифова
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Колобовникова Степанида Иосифова
Рождение ребёнка
21.03.1821 ст.
Дочь: (Колобовникова) Мария Иванова
Мать ребёнка: Колобовникова Степанида Иосифова
Рождение ребёнка
06.10.1823 ст.
Мать ребёнка: Колобовникова Степанида Иосифова
Рождение ребёнка
1826
Сын: Колобовников Василий Иванов
Мать ребёнка: Колобовникова Степанида Иосифова
Смерть
Неизвестно