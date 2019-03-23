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Белоусова Надежда Михайловна

Место рождения

Шелехов, Шелеховский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

04.11.1942

Дата смерти

23.03.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1942

Отец: Михаил

Мать: не указана

Шелехов, Шелеховский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
25.03.1970

Сын: Белоусов Сергей Валентинович

Отец ребёнка: Белоусов Валентин Степанович

Рождение ребёнка
14.02.1973

Сын: Белоусов Вячеслав Валентинович

Отец ребёнка: Белоусов Валентин Степанович

Смерть
23.03.2019
Шелехов, Шелеховский муниципальный район, Иркутская область

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