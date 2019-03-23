Белоусова Надежда Михайловна
Место рождения
Дата рождения04.11.1942
Дата смерти23.03.2019
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1942
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1970
Сын: Белоусов Сергей Валентинович
Отец ребёнка: Белоусов Валентин Степанович
Рождение ребёнка
14.02.1973
Сын: Белоусов Вячеслав Валентинович
Отец ребёнка: Белоусов Валентин Степанович
Смерть
23.03.2019