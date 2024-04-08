Ершова Наталья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Ершов Иван Степанов
Отец ребёнка: Ершов Степан Кирсантьев
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Варвара Степанова
Отец ребёнка: Ершов Степан Кирсантьев
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Ершов Иван Степанов
Отец ребёнка: Ершов Степан Кирсантьев
Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Степанова
Отец ребёнка: Ершов Степан Кирсантьев
Рождение ребёнка
Около 1867
Отец ребёнка: Ершов Степан Кирсантьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно