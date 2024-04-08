Ершова Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова Наталья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Ершов Иван Степанов

Отец ребёнка: Ершов Степан Кирсантьев

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Варвара Степанова

Отец ребёнка: Ершов Степан Кирсантьев

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Ершов Иван Степанов

Отец ребёнка: Ершов Степан Кирсантьев

Инбиренская, Омский (Тюкалинский) уезд, Тобольская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Степанова

Отец ребёнка: Ершов Степан Кирсантьев

Рождение ребёнка
Около 1867

Сын: Ершов Алексей Степанов

Отец ребёнка: Ершов Степан Кирсантьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершов Степан Кирсантьев

Смерть
Неизвестно
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