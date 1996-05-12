Антонова Мария
Место рождения
Дата рождения?.07.1907 ст.
Дата смерти12.05.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1907 ст.
Отец: Федоров Антон
Мать: Аммосова Дарья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Арсеньев (Кудряшов) Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузьмина Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Арсеньев (Кудряшов) Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудряшов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Арсеньев (Кудряшов) Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арсеньев Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Арсеньев (Кудряшов) Василий
Бракосочетание
19.05.1927
Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
08.05.1941
Сын: Кудряшов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Арсеньев (Кудряшов) Василий
Смерть
12.05.1996
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область