Антонова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антонова Мария

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

?.07.1907 ст.

Дата смерти

12.05.1996

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1907 ст.

Отец: Федоров Антон

Мать: Аммосова Дарья

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Арсеньев (Кудряшов) Василий

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузьмина Зинаида Васильевна

Отец ребёнка: Арсеньев (Кудряшов) Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кудряшов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Арсеньев (Кудряшов) Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арсеньев Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Арсеньев (Кудряшов) Василий

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
19.05.1927

Муж: Арсеньев (Кудряшов) Василий

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
08.05.1941

Сын: Кудряшов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Арсеньев (Кудряшов) Василий

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
12.05.1996
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

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