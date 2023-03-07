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Дрожжин Федот Харитонович

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Место рождения

Запрудино, Ликино-Дулёво, Московская область

Дата рождения

1899

Дата смерти

Около 07.06.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Дрожжин Харитон Ильич

Мать: Дрожжина Зиновия Семеновна

Запрудино, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
20.09.1935

Сын: Дрожжин Виктор Федотович

Мать ребёнка: Козлова Марфа Ивановна

Запрудино, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дрожжина Роза Федотовна

Мать ребёнка: Козлова Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дрожжин Анатолий Федотович

Мать ребёнка: Козлова Марфа Ивановна

Смерть
Около 07.06.1974
Свердловский, Лосино-Петровский, Московская область
Похоронен на старообрядческой кладбище дер. Запрудино
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