Дрожжин Федот Харитонович
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смертиОколо 07.06.1974
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Дрожжин Харитон Ильич
Рождение ребёнка
20.09.1935
Мать ребёнка: Козлова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дрожжина Роза Федотовна
Мать ребёнка: Козлова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дрожжин Анатолий Федотович
Мать ребёнка: Козлова Марфа Ивановна
Смерть
Около 07.06.1974
Свердловский, Лосино-Петровский, Московская область
Похоронен на старообрядческой кладбище дер. Запрудино