Горлов Гавриил Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Горлов Афанасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нейман Зоя Гаврииловна
Мать ребёнка: Пешкова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горлов Виктор Гавриилович
Мать ребёнка: Пешкова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горлова Сара Гаврииловна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пешкова Мария
Смерть
Неизвестно