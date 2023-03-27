Пучков Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1938
Дата смерти23.11.1978
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1938
Рождение ребёнка
12.11.1964
Дочь: Пучкова Татьяна Викторовна
Мать ребёнка: Пучкова Валентина Витальевна
Рождение ребёнка
16.03.1970
Мать ребёнка: Пучкова Валентина Витальевна
Заволжск, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.11.1978