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Пучков Виктор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1938

Дата смерти

23.11.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЮХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1938

Отец: Пучков Иван Никитьевич

Мать: Пучкова Секлетея Геннадьевна

Рождение ребёнка
12.11.1964

Дочь: Пучкова Татьяна Викторовна

Мать ребёнка: Пучкова Валентина Витальевна

Рождение ребёнка
16.03.1970

Сын: Пучков Сергей Викторович

Мать ребёнка: Пучкова Валентина Витальевна

Заволжск, Заволжский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пучкова Валентина Витальевна

Смерть
23.11.1978
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