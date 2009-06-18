Годенко Елизавета Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Годенко Елизавета Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.2009

Пол

Женский

Отец

1987 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.2009

Отец: Годенко Максим Валерьевич

Мать: Годенко Юлия

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