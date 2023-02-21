Сергеева (Попова) Людмила Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1932
Дата смерти2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1932
Отец: Попов Алексей Андреевич
Мать: Попова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
14.09.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сергеев Георгий Михайлович
г Новосибирск
Рождение ребёнка
12.08.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сергеев Георгий Михайлович
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Новосибирск
врач
Образование
Неизвестно
медицинский институт
высшее
Смерть
2004
Орловская обл