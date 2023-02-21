Сергеева (Попова) Людмила Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева (Попова) Людмила Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1932

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1910 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1932

Отец: Попов Алексей Андреевич

Мать: Попова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
14.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеев Георгий Михайлович

г Новосибирск
Рождение ребёнка
12.08.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сергеев Георгий Михайлович

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергеев Георгий Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
Новосибирск
врач
Образование
Неизвестно
медицинский институт
высшее
Смерть
2004
Орловская обл
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