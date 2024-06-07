Коробов Феодор Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1852
Дата смерти1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смоленец, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Соковкина (Коробова (Нагорных)) Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
1876
Сын: Коробов Андрей Феодорович
Мать ребёнка: Соковкина (Коробова (Нагорных)) Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
1878
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Соковкина (Коробова (Нагорных)) Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
1880
Рождение ребёнка
1884
Мать ребёнка: Соковкина (Коробова (Нагорных)) Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Соковкина (Коробова (Нагорных)) Екатерина Яковлевна
Смерть
1887