Коробов Феодор Никифорович 1852 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коробов Феодор Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1852

Дата смерти

1887

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Коробов Никифор Дмитриевич

Мать: Коробова Анна Леонтиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соковкина (Коробова (Нагорных)) Екатерина Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Смоленец, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1876

Сын: Коробов Потап Феодорович

Мать ребёнка: Соковкина (Коробова (Нагорных)) Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Коробов Андрей Феодорович

Мать ребёнка: Соковкина (Коробова (Нагорных)) Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
1878

Сын: Коробов Алексей Феодорович

Мать ребёнка: Соковкина (Коробова (Нагорных)) Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
1879

Сын: Коробов Петр Феодорович

Мать ребёнка: Соковкина (Коробова (Нагорных)) Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Беляева (Коробова) Елисавета Федоровна

Мать ребёнка: Соковкина (Коробова (Нагорных)) Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
1884

Сын: Коробов Павел Феодорович

Мать ребёнка: Соковкина (Коробова (Нагорных)) Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Коробов Петр Феодорович

Мать ребёнка: Соковкина (Коробова (Нагорных)) Екатерина Яковлевна

Смерть
1887

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