Масленников Петр
Место рожденияВоронежская губерния, Богучарский уезд
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Масленникова ?
Рождение ребёнка
1811
Сын: Масленников Михаил
Мать ребёнка: Масленникова ?
Рождение ребёнка
1820
Сын: Масленников Алексей
Мать ребёнка: Масленникова ?
Смерть
Неизвестно