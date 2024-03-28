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Масленников Петр

Место рождения

Воронежская губерния, Богучарский уезд

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Масленникова ?

Рождение ребёнка
1811

Сын: Масленников Михаил

Мать ребёнка: Масленникова ?

Рождение ребёнка
1820

Сын: Масленников Алексей

Мать ребёнка: Масленникова ?

Смерть
Неизвестно

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