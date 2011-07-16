Бруданин Игорь
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1941
Дата смерти16.07.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1941
Отец: Полагин Дмитрий
Мать: Вера
Рождение ребёнка
17.06.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
16.07.2011