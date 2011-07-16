Бруданин Игорь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБруданин Игорь

Бруданин Игорь

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1941

Дата смерти

16.07.2011

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1941

Отец: Полагин Дмитрий

Мать: Вера

Рождение ребёнка
17.06.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
16.07.2011
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close