(Багинская) Светлана Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Багинская) Светлана Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1964

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1964

Отец: Кирьянов Григорий Стефанович

Мать: Мария Андреевна

Рождение ребёнка
1987

Сын: Багинский Александр Леонидович

Отец ребёнка: Багинский Леонид Иванович

Рождение ребёнка
1995

Дочь: Мария Леонидовна

Отец ребёнка: Багинский Леонид Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Багинский Леонид Иванович

Место жительства
Неизвестно
Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
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