(Багинская) Светлана Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1964
Отец: Кирьянов Григорий Стефанович
Мать: Мария Андреевна
Рождение ребёнка
1987
Сын: Багинский Александр Леонидович
Отец ребёнка: Багинский Леонид Иванович
Рождение ребёнка
1995
Дочь: Мария Леонидовна
Отец ребёнка: Багинский Леонид Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область