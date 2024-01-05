Седова Александра Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСедова Александра Яковлевна

Седова Александра Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1918

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.01.1934

Дочь: Седова Ульяна Петровна

Отец ребёнка: Седов Петр Александрович

село Дарственное, Курчумского района, Восточно Казахстанскоц области КазССР.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Седов Петр Александрович

Смерть
1992
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close